Какой должна быть температура дома в морозы?

Нормы температуры в жилых помещениях: не менее +20°С (в угловых комнатах квартир — не ниже +22°С) и не выше +24°С (в угловых комнатах — не выше +26°С). Установлено допустимое отклонение от нормы: превышение — не более 4 , снижение в ночное время суток (0:00- 5:00) — не более 3 , снижение в дневное время не допускается.