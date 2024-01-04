Какой должна быть температура дома в морозы?

Рассказываем, куда обращаться, если вам кажется, что в квартире холодно.
Если на улице мороз, а в квартире холодно, то куда обращаться? И какой должна быть температура в доме?
Как говорит начальник Государственной жилищной инспекции Кузбасса Ирина Гайденко, отопление в жилых многоквартирных домах должно быть бесперебойным и круглосуточным в течение всего отопительного периода. При этом принципиально важным результатом является не степень нагрева отопительного прибора в квартире, а создаваемый им температурный режим.
Нормы температуры в жилых помещениях: не менее +20°С (в угловых комнатах квартир — не ниже +22°С) и не выше +24°С (в угловых комнатах — не выше +26°С). Установлено допустимое отклонение от нормы: превышение — не более 4 , снижение в ночное время суток (0:00- 5:00) — не более 3 , снижение в дневное время не допускается.
В случае, если температура ниже положенного, можно требовать от УК составления акта услуги ненадлежащего качества. Акт будет являться основанием для перерасчёта оплаты.