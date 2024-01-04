Новосибирский режиссер Шуберт снял фильм о самом северном поселке в России

Первыми зрителями станут полярники, которые увидят свой родной город город на большом экране.
Баренцбург — единственное поселение России на Шпицбергене в Северном Ледовитом океане после распада СССР. В поселке можно увидеть колоритные лозунги советских времен и шахту по добыче угля.
Еще в 2019 году режиссер Шуберт восстановил заброшенный кинотеатр на Шпицбергене. После этого он начал активно функционировать и предлагать широкий выбор фильмов, сообщает портал Vn.ru.
Теперь местные жители могут смотреть кинематографические шедевры благодаря усилиям режиссера. Станислав Шуберт также обучил киномеханика для обеспечения бесперебойной работы кинотеатра.
У документалиста в планах показать фильм уже в марте этого года. Картина посвящена Баренцбургу и его жителям. Фильм уже прошел процесс обработки в Госфильмофонде, а также был отсканирован на киностудии «Мосфильм». Сейчас режиссер занимается монтажом и звуком.