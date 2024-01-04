Новосибирский режиссер Шуберт снял фильм о самом северном поселке в России

У документалиста в планах показать фильм уже в марте этого года. Картина посвящена Баренцбургу и его жителям. Фильм уже прошел процесс обработки в Госфильмофонде, а также был отсканирован на киностудии «Мосфильм». Сейчас режиссер занимается монтажом и звуком.