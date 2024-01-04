Арианна и Леам: какие имена дают детям в Крыму

«Редкими именами называли лишь в нескольких случаях, например, были следующие: Есфирь, Камия, Гулизар, Арианна, Джезмонд-Лев, Леам, Патима, Эльнура, Омар», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Чаще всего новорожденным мальчикам давали имена Илья, Матвей, Михаил, Максим, Александр, Эмир, Тимофей, Мухаммад, Артем. У родителей девочек популярны имена Ксения, Айсель, Айлин, Мелек, София, Мария, Ясмина, Алиса, Полина.
Больше всего новорожденных зарегистрировано в Симферополе — 98. В Симферопольском районе родилось 46 детей, в Ялте — 27, Керчи — 26, Евпатории — 21. Причем мальчиков появилось на свет больше, чем девочек.
«Также зарегистрировано три двойни: одна, “королевская”, в Симферопольском районе — Али и Амелия, две в Керчи — тоже “королевские” Леон и Стефания, Вероника и Сергей», — уточняют в минюсте РК.