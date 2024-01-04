Что построят и откроют в Петербурге в 2024 году: Три новых станции метро и подземный переход у «Лахты»

Кроме того, в 2024 году запланировано открытие транспортного и пешеходного движения еще на шести объектах общей протяженностью 13,44 километра. Так, наконец-то построят участок Русановской улицы в Уткиной Заводи, который жители ближайших новостроек ждали почти 10 лет, развязку на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом, подземный пешеходный переход в зоне подъезда к Биржевому мосту и другие объекты. Решением транспортных проблем на намывных территориях Васильевского острова тоже займутся: до сентября 2024 года хотят открыть рабочее движение по улице Вадима Шефнера на участке от улицы Чирикова до бульвара Головина, улицу Чирикова на участке от Вилькицкого бульвара до набережной Миклухо-Маклая, Вилькицкий бульвар (1,3 км), бульвар Головина от улицы Лисянского до примыкания к ЗСД и бульвар Александра Грина. Всего 7 километров из общей протяженности улично-дорожной сети Васильевского острова, составляющей 15,1 километра.