Что построят и откроют в Петербурге в 2024 году: Три новых станции метро и подземный переход у «Лахты»

4 новые станции метро, более 80 объектов благоустройства, дорожные развязки, 41 садик, 27 школ, мосты и парк для электробусов — у города большие планы на 2024-й. Собрали все объекты, которые должны появиться в Петербурге в наступающем году.
ЧЕТЫРЕ НОВЫЕ СТАНЦИИ МЕТРО И ЕЩЕ ДВЕ.
Пожалуй, главное изменение для города — это долгожданное открытие новых станций метро. Власти обещают, что до конца 2024 года в Петербурге построят «Горный институт», «Юго-Западную», «Путиловскую» и «Театральную». Последняя, правда, пока будет работать только на транзит поездов — там по-прежнему есть сложности со строительством вестибюля.
Кроме того, чуть раньше срока после капитального ремонта откроется станция «Ладожская». Она ушла на заслуженный капремонт в марте 2023 года впервые за 38 лет. Взялись за нее серьезно: только на гидроизоляцию пустили 100 тонн цемента! А еще позаботились о сохранении ее исторического облика: старую люстру подреставрировали, витражом, который здесь планировался архитекторами, занялись. Обновленную станцию планируют открыть уже в январе, поэтому мучения местных жителей и гостей города, приезжающих на одноименный вокзал, скоро должны закончиться.
«Чернышевская» задерживаться тоже не собирается. Она должна открыться после реконструкции уже в мае 2024 года. Напомним, закрыли ее аж в октябре 2022 года, но и работ там полно: устанавливают четыре новых эскалатора (вместо трех), меняют двери, обновляют помещения и фасады, адаптируют станцию для маломобильных пассажиров.
ПЕРВЫЙ ЭТАП ШМСД И НОВЫЕ РАЗВЯЗКИ ЗСД.
Дороги будут расти не только под землей, но и на ней. Продолжает разветвляться Западный скоростной диаметр — речь о Шкиперской развязке, которая соединит платную дорогу с намывной частью Васильевского острова и улицей Кораблестроителей.
Начали ее строить в 2021-м. Три съезда будущей развязки открыли в конце декабря этого года. Они обеспечили выезд в южные и северные районы, а также съезд с ЗСД на намывные территории. Но это только первый этап развязки. Впереди еще два: в 2024 году откроют участок развязки протяженностью 7,1 километра, а в 2025-м — 6,68. По прогнозам здесь сможет проезжать около 55 тысяч автомобилей в сутки.
И еще один масштабный дорожный проект в городе — Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД). Она будет идти от пересечения с ЗСД в районе Благодатной улицы поперек Московского проспекта через Витебский до Невы и за нее в районе Гранитной улицы, а далее до КАД у Кудрово и последующим выходом на трассы Ленобласти. Общая длина ее городской части — 14, 2 километра. Магистраль будет шестиполосной. Первый ее этап — Витебскую развязку — планируется запустить до конца 2024 года.
20 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ И НОВАЯ МАГИСТРАЛЬ.
В четвертом квартале следующего года должны завершиться работы по строительству Московско-Дунайской развязки. Она поможет разгрузить дорожную сеть на юге города, в том числе обеспечит выезд на федеральную трассу Санкт Петербург — Москва. Новый путепровод станет дублером южного участка КАД и обеспечит непрерывное движение на магистралях, соединяющих Красносельский, Московский и Фрунзенский районы. Общая протяженность участка — 1460 метров, пропускная способность — до 15 тысяч автомобилей в сутки.
В КРТИ нам рассказали, что в 2024 году запланирован ввод в эксплуатацию еще семи объектов, общей протяженностью 8,38 километра. Например, планируют построить подземный пешеходный переход через Приморское шоссе в районе «Лахта Центра», мост через Черную речку в створе Сердобольской улицы, а также реконструировать участки Петрозаводского, Колпинского, Кронштадтского и Цитадельского шоссе.
Кроме того, в 2024 году запланировано открытие транспортного и пешеходного движения еще на шести объектах общей протяженностью 13,44 километра. Так, наконец-то построят участок Русановской улицы в Уткиной Заводи, который жители ближайших новостроек ждали почти 10 лет, развязку на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом, подземный пешеходный переход в зоне подъезда к Биржевому мосту и другие объекты. Решением транспортных проблем на намывных территориях Васильевского острова тоже займутся: до сентября 2024 года хотят открыть рабочее движение по улице Вадима Шефнера на участке от улицы Чирикова до бульвара Головина, улицу Чирикова на участке от Вилькицкого бульвара до набережной Миклухо-Маклая, Вилькицкий бульвар (1,3 км), бульвар Головина от улицы Лисянского до примыкания к ЗСД и бульвар Александра Грина. Всего 7 километров из общей протяженности улично-дорожной сети Васильевского острова, составляющей 15,1 километра.
Кроме того, в 2024 году в Петербурге начнут строить новую магистраль М-32 у «Лахта Центра». Дорога позволит быстро добраться отсюда до ближайших развязок ЗСД — с Богатырским и Шуваловским проспектами — и сделает доступнее сам деловой квартал и жилой микрорайон Юнтолово, что недалеко от него, да и в целом обеспечит дополнительную связь северной и южной части Приморского района. Построить магистраль хотят до 2027 года.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА, ШКОЛЫ И САДЫ.
Более 80 общественных пространств появится в Петербурге в следующем году. Например, планируют благоустройство на набережной реки Малой Невки в районе Петровского проспекта, 20. Новая благоустроенная территория станет продолжением пространства под мостом Бетанкура. Там будут места для отдыха, детская игровая площадка, пешеходные дорожки.
Кроме новых скверов и парков, будут отреставрированы уже существующие. В 2024 году начнут благоустраивать один из старейших парков Петербурга, раскинувшийся в Приморском и Выборгском районах, — Удельный. Здесь появится нормальный свет, туалеты и так далее. К слову, мнение петербуржцев, говорят, учтут — все-таки это историческая локация, поэтому проведут общественное голосование. Работы будут проходить поэтапно.
В следующем году город полностью планирует расправиться с дефицитом соцобъектов в новых жилых районах. В планах — достроить 41 садик на 8470 мест и 27 школ на 21 034 места и уже в 2025-м выйти на сдачу объектов в спокойном режиме без ударных темпов. Об этом на нулевых чтениях рассказала председатель Комитета по образованию Наталия Путиловская.
Так, например, только по концессии (форма государственно-частного партнерства) за 2024 год планируют построить 5 новых школ: на 550 мест в Пушкине на улице Гуммолосары и на столько же мест на проспекте Энгельса, на 1100 мест на Ленинском проспекте и две школы по 1375 мест на Октябрьской и Морской набережных. Об этом «КП» рассказали в Комитете по инвестициям.
Медучреждения тоже начнут приводить в порядок. В следующем году отремонтируют больницу имени Боткина на Миргородской улице, 3. Работы будут идти поэтапно. В декабре уже закрыли инфекционное отделение № 15 в корпусе «Р», в котором принимали пациентов с кишечными инфекциями. Здесь в первом-втором квартале 2024 года займутся крышей и помещениями.
ПАРК ДЛЯ ЭЛЕКТРОБУСОВ И КОНСЕРВАТОРИЯ.
А еще в следующем году планируют достроить одну из двух площадок парка для электробусов на Ржевке. Это первый в своем роде парк на Северо-Западе! В новом домике сможет поместиться 400 машин, из них 132 — уже на первой площадке. Парк позволит направить новый экологически чистый транспорт сразу в несколько районов Петербурга: Красногвардейский, Калининский, Выборгский и Приморский.
Реставрацию многострадальной консерватории, несмотря ни на что, тоже обещают закончить в 2024-м. Работы здесь затянулись почти на 10 лет. А в начале декабря этого года в историческом здании и вовсе произошел пожар, но огонь не повредил отреставрированные части здания, поэтому, как и планировали, ситуация не отразится на сроках и первый концерт в консерватории дадут уже в наступающем году.
А ЧТО ЕЩЕ.
В конце декабря началось строительство Большого Смоленского моста — первого за 40 лет нового разводного моста в Петербурге! Он вырастет на самом длинном отрезке Невы в городской черте, где нет переправ, — между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Соединит новая переправа длиною в 1,6 километра левобережную и правобережную части Невского района от Большого Смоленского проспекта до улицы Коллонтай.
У моста шесть полос движения, в том числе для трамваев. Новая переправа должна улучшить транспортную доступность и упростить поездки на общественном и личном транспорте для 800 тысяч жителей этого района!
В бюджете города на плановый период 2024/25 год на него заложено более 27 миллиардов рублей, но сроки начала и окончания строительства уже несколько раз сдвигались. Сейчас достроить мост планируют до 2032-го.