Воронежский губернатор: «Готовность стадиона “Факел” составляет 60 процентов»

Готовность стадиона «Факел» в Воронеже составляет 60%. Завершены основные работы по трибунам, установлены и выполняется подключение мачт освещения, смонтирована система подогрева поля, проведена ее опрессовка. Сейчас специалисты ведут работы по беговым дорожкам и отделывают подтрибунные помещения. Сдача объекта планируется 1 июня 2024 года. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в четверг, 4 января.
Много времени ушло на доработку и корректировку документации. Выводы по проектировщику уже все сделаны. Его не должны впредь видеть на госконтрактах.
По сообщению главы региона, стоимость строительства стадиона превысит 1,5 млрд рублей.
Это связано в первую очередь с изменением количества посадочных мест на стадионе с 8 тыс. до 10 тыс., а значит, и с внесением существенных изменений в проектную документацию, с увеличением объема строительно-монтажных работ.
Губернатор пояснил, что изменения в проекте затронули конструктивные решения всех трибун, КПП, системы безопасности, инженерной инфраструктуры. Были откорректированы планировочные решения подтрибунных помещений и систем внутренней связи, добавлена дополнительная система кондиционирования для Восточной трибуны, система телетрансляции, мультимедийная система для конференц-зала и билетно-кассовой системы, торговые помещения.
— Не сомневаюсь, что уже в новом сезоне стадион примет большой футбол, — заключил Александр Гусев.
Контекст Работы по реконструкции стадиона выполняет ООО «Стройинжиниринг».
РИА «Воронеж» рассказывало, что подходы к обновленному стадиону воронежского ФК «Факел» отделят от дворов. В августе 2023-го губернатору Александру Гусеву представили концепцию Футбольного сквера возле стадиона. В сквере планируют создать аллеи для тихого отдыха, оборудовать детские и спортивные зоны, а также прогулочные дорожки и велодорожки. Кроме того, на основной площади общественного пространства предполагается организовать трансляции матчей.
По поручению главы региона мэр Воронежа Вадим Кстенин дал старт подготовке к торгам для определения подрядчика, который обновит зеленую зону. На эти цели в областном и городском бюджетах предусмотрено 77 млн рублей. В городской администрации подчеркнули, что в ходе работ к существующим зеленым насаждениям будут относиться внимательно и бережно.