Воронежский губернатор: «Готовность стадиона “Факел” составляет 60 процентов»

По поручению главы региона мэр Воронежа Вадим Кстенин дал старт подготовке к торгам для определения подрядчика, который обновит зеленую зону. На эти цели в областном и городском бюджетах предусмотрено 77 млн рублей. В городской администрации подчеркнули, что в ходе работ к существующим зеленым насаждениям будут относиться внимательно и бережно.