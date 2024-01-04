В ходе СВО погиб 49-летний контрактник из Добрянского округа

Об этом сообщают «Камские Зори плюс».



Вадим Васильев заключил контракт с минобороны России в декабре 2022 года. После подготовки был направлен в зону проведения СВО. Служил стрелком-помощником гранатометчика штурмовой воинской части. Погиб 19 октября 2023 года.



Прощание с военнослужащим пройдет 6 января в ДК им. В. А Ладугина.