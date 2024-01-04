Об этом сообщают «Камские Зори плюс».
Вадим Васильев заключил контракт с минобороны России в декабре 2022 года. После подготовки был направлен в зону проведения СВО. Служил стрелком-помощником гранатометчика штурмовой воинской части. Погиб 19 октября 2023 года.
Прощание с военнослужащим пройдет 6 января в ДК им. В. А Ладугина.
В ходе СВО погиб 49-летний контрактник из Добрянского округа
Стало известно о гибели в ходе проведения специальной военной операции (СВО) военнослужащего из Пермского края, жителя Добрянского округа 49-летнего Вадима Васильева.
Об этом сообщают «Камские Зори плюс».