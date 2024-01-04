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В ходе СВО погиб 49-летний контрактник из Добрянского округа

Стало известно о гибели в ходе проведения специальной военной операции (СВО) военнослужащего из Пермского края, жителя Добрянского округа 49-летнего Вадима Васильева.
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Источник: Reuters

Об этом сообщают «Камские Зори плюс».

Вадим Васильев заключил контракт с минобороны России в декабре 2022 года. После подготовки был направлен в зону проведения СВО. Служил стрелком-помощником гранатометчика штурмовой воинской части. Погиб 19 октября 2023 года.

Прощание с военнослужащим пройдет 6 января в ДК им. В. А Ладугина.