В Красноярске на выходных ожидается потепление до −2 градусов и снег

В Красноярске после нескольких морозных дней ожидается потепление до −2 градусов. Прогноз погоды сообщают синоптики Гидрометцентра России.
В субботу, 6 января, днём прогнозируется до −8 градусов, в ночное время суток температура понизится до −9 градусов. Ожидается переменная облачность, местами пройдут осадки в виде небольшого снега, ветер юго-западный до 3−4 метров в секунду.
В воскресенье, 7 января, ожидается до −8 градусов в светлое время суток, ночью похолодает до −21 градуса. Прогнозируется переменная облачность, временами небольшой снег, ветер юго-западный до 3−5 метров в секунду.
Напомним, жителей Красноярска в пятницу, 5 января, ожидает до −15 градусов в дневное время суток, ночью температура понизится до −16 градусов. Прогнозируется переменная облачность, осадков не будет.