В Калининградской области прогнозируют похолодание до −15°C

Эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечают, что в выходные снег в регионе полностью прекратится. «К нам протянется гребень морозного антициклона, располагавшегося все это время к северу от нас. Как следствие, ожидается усиление морозов», — поясняют они. По данным сообщества, в выходные в регионе возможно похолодание в ночные часы до −12… −18°C.