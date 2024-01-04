Выставка «Россия» установила новый рекорд посещаемости

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Международная выставка-форум «Россия» в Москве приняла 156 тысяч гостей в первый рабочий день 2024 года, это новый рекорд посещаемости, сообщает пресс-служба выставки.