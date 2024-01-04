В прошлом году из Кузбасса переехало почти 50 тысяч человек

С января по октябрь 2023 г. из Кузбасса уехало 48 900 жителей региона — сообщается в докладе Росстата о социально-экономическом положении России.
За этот же период в Кемеровскую область переехал жить 46 241 человек.
Таким образом, миграционная убыль, наблюдающаяся в последние годы, сохраняется и составила минус 2659 человек. При этом есть и положительная тенденция: в январе-октябре 2022 г. она была почти в два раза больше и составляла минус 5 094 человек.
Миграционная убыль сохраняется в большинстве сибирских регионов. Исключением являются три региона — Новосибирская область (+4049), Красноярский край (+8558), Хакасия (+42).
Ранее Кузбасс стал лидером по естественной убыли в Сибири и вошёл в топ-10 регионов России по высокой смертности и низкой рождаемости.