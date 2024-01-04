Молдавские саперы за год обезвредили более 900 взрывоопасных предметов

Как сообщил начальник Саперной службы, подполковник Игорь Ливицкий, в прошлом году сообщения о найденных подозрительных предметах поступали практически из всех районов Молдовы. Наибольшее количество вызовов пришлось на Новоаненский, Хынчештский, Штефан-Водский, Унгенский и Оргеевский районы.
Так, саперы мотострелковой бригады «Молдова» выполнили 27 операций по разминированию в общей сложности 58 взрывоопасных предметов и 378 патронов в Бричанском, Единецком, Окницком, Теленештском, Глоденском, Флорештском, Шолдэнештском, Дрокиевском и Фалештском раойнах. Самой опасной в работе бригады признана миссия в селе Балатина Глоденского района, где был обнаружен и обезврежен артиллерийский снаряд калибра 152 мм.
Инженеры батальона «Кодру» чаще всего выезжали на вызовы из муниципия Кишинев, Страшенского Кэлэрашского, Унгенского районов. Наиболее опасным для этой саперной группы стало разминирование в селе Кошница Дубоссарского района, где военнослужащие батальона обнаружили и обезвредили 500-килограммовую авиационную бомбу.