Мэр Челябинска пригрозила коммунальщикам штрафами за плохую уборку снега

Как сообщили в пресс-службе мэрии, улично-дорожная сеть в столице Южного Урала должна быть расчищена до 9 января 2023 года. В настоящее время в Челябинске работают 329 единиц техники и 535 рабочих. Котова отметила, что благоприятным фактором для коммунальщиков стал низкий дорожный трафик в новогодние каникулы.
Поэтому в городе работает максимальное количество техники. На расчистке жилых кварталов от снега работают 1220 дворников и 51 единица техники управляющих компаний. Также она отметила, что всем ответственным даны соответствующие поручения в борьбе с последствиями снегопадов.
В частности, главам районов поручено предоставить в прокуратуру объективную картину по состоянию контейнерных площадок.
Регоператор по вывозу мусора в свою очередь должен нарастать количество техники для вывоза отходов. Челябинских водителей просят отказаться от поездок.