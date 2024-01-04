Мэр Челябинска пригрозила коммунальщикам штрафами за плохую уборку снега

Как сообщили в пресс-службе мэрии, улично-дорожная сеть в столице Южного Урала должна быть расчищена до 9 января 2023 года. В настоящее время в Челябинске работают 329 единиц техники и 535 рабочих. Котова отметила, что благоприятным фактором для коммунальщиков стал низкий дорожный трафик в новогодние каникулы.