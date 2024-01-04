Водителей и пешеходов Перми предупредили о снегопадах и морозах

Во время непогоды пермякам рекомендуют быть более осторожными на дорогах. Водителей просят очищать стекла и зеркала транспортного средства от наледи и снега перед тем, как тронуться с места. Также перед поездкой необходимо тщательно осмотреть свое транспортное средство и проверить заряд аккумулятора, давление в шинах и электрику.