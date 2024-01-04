Водителей и пешеходов Перми предупредили о снегопадах и морозах

Госавтоинспекция Перми предупреждает водителей и пешеходов об ухудшении погодных условий. На территории краевой столицы ожидаются снегопады, а затем сильные морозы.
Во время непогоды пермякам рекомендуют быть более осторожными на дорогах. Водителей просят очищать стекла и зеркала транспортного средства от наледи и снега перед тем, как тронуться с места. Также перед поездкой необходимо тщательно осмотреть свое транспортное средство и проверить заряд аккумулятора, давление в шинах и электрику.
При выезде на дорогу автомобилистам следует соблюдать скорость и безопасную для движения дистанцию. Пешеходы рекомендуют быть внимательными при переходе проезжей части и использовать световозвращающие элементы. В случае ситуаций, связанных с неисправностью транспортных средств либо другими происшествиями, можно обратиться за помощью на Единый номер «112».