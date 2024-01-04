В храмах Кубани пройдут рождественские богослужения с 6 по 9 января

6 января, в день навечерия Рождества, в Свято-Екатерининском соборе пройдут торжественные богослужения: в 7 утра начнется Навечерие, а в 5 вечера — всенощное бдение. Божественную литургию на следующий день, 7 января, совершит глава Кубанской епархии митрополит Василий, начало — в полночь. В течение дня мероприятия продолжатся: в 3 часа дня на Соборной площади будет организована Рождественская елка для детей, а с 5 вечера начнутся вечерние богослужения.