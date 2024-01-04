Примерзла дверь — что делать: 3 простейших способа открыть заледеневшее авто

Сначала надавите с усилием на дверь несколькими прижимами. Только не дергайте ее на себя, чтобы не повредить резинки и не сломать ручку. У многих авто тросики дверных замков идут в пластмассовой обмотке. В полостях между ними образуется конденсат. Он и стопорит механизм. В таком случае воздействовать на него извне — бесполезное дело. Нужно подождать, пока отогреется. Если проблема повторится снова, есть вероятность, что весь механизм нужно заменить. Если ни один из способов вам не помог, придется проникнуть в салон через другую дверь. Аккумуляторная реанимация: четыре надежных метода для оживления.