В Таганроге водителям автобусов намерены запретить носить майки и шлепанцы

К слову, конкурс «на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам» будут проводить до 18 января 2024 года. Кроме этого, уже определили победителя тендеров на транспортные услуги.