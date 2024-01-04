В Таганроге водителям автобусов намерены запретить носить майки и шлепанцы

Об этом говорится в проекте муниципального контракта на сайте госзакупок.
Так, в числе прочих требований к подрядчику прописали предпочтительный внешний вид водителей. Власти требуют ввести форму для специалистов. Она должна быть чистой аккуратной, в строгих классических тонах, а также соответствовать погоде и температурному режиму.
В одежде и обуви нельзя допускать очень ярких цветов и экстравагантных деталей. Рубашки и футболки могут быть с длинным или коротким рукавом.
— Не допускается использование маек, рубашек и футболок без рукавов, иной одежды, не прикрывающей живот и спину. Не стоит допускать спортивных костюмов (штанов), пляжной одежды и обуви (шлепанцы и тапочки), — говорится в проекте контракта.
К слову, конкурс «на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам» будут проводить до 18 января 2024 года. Кроме этого, уже определили победителя тендеров на транспортные услуги.
Напомним, до этого администрация Таганрога информировала, что торги должны коснуться 33 городских маршрутов.