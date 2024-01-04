В Воронеже после обрушения стены начали восстанавливать Каменный мост

Воронежский Каменный мост начали восстанавливать после обрушения подпорной стены, пострадавшей после сильных ливней. Работы здесь стартовали сегодня, 4 января, сообщает пресс-служба мэрии.
В связи с этим с сегодняшнего дня и до окончания ремонтных мероприятий будет закрыто движение на участке улицы Карла Маркса по направлению от улицы Таранченко в сторону проспекта Революции.
Каменный мост — одна из главных туристических достопримечательностей столицы Черноземья. Памятник архитектуры XIX века был возведен в 1826 году и в наши дни стал обязательным местом для посещения гостями города. Также сооружение является негласной эмблемой города. Кроме того, дорога под мостом связывает набережную водохранилища с центром Воронежа.