В Воронеже после обрушения стены начали восстанавливать Каменный мост

Каменный мост — одна из главных туристических достопримечательностей столицы Черноземья. Памятник архитектуры XIX века был возведен в 1826 году и в наши дни стал обязательным местом для посещения гостями города. Также сооружение является негласной эмблемой города. Кроме того, дорога под мостом связывает набережную водохранилища с центром Воронежа.