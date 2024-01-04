В Красноярске 6 и 7 января запретят движение авто на острове Молокова

В Красноярске 6 и 7 января запретят движение и парковку автомобилей на острове Молокова. Об этом сообщает администрация города.
Ограничение вводят в связи с проведением Рождественского полумарафона. Для обеспечения безопасности 7 января с 09:00 до 15:00 будет запрещён проезд автомобилей на участке от стадиона Юности до улицы Остров Молокова, 15А.
Кроме того, 6 января с 18:00 до 7 января 18:00 на этом же участке будут запрещены остановка и стоянка автотранспорта.
Ранее в мэрии Красноярска сообщали, что 6 и 7 января будет ограничено движение в районе храма Рождества Христова и Свято-Успенского монастыря.