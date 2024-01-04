Родившиеся в Крыму украинцы получат право на российское гражданство

Граждане Украины, которые родились и до марта 2014 года проживали в Крыму или Севастополе, получат право на получение российского гражданства. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, такая мера касается в том числе и уроженцев полуострова, которые сейчас не имеют гражданства, а также лица, депортированные с территории Крымской АССР, а также их потомки.
— Предоставить право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации… следующим иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе ранее имевшим гражданство Российской Федерации и оформившим выход из гражданства Российской Федерации в установленном порядке, — говорится в указе.