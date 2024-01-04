Пережить морозы: советы врача от переохлаждения и обморожения

Переохлаждение и обморожение опасны тем, что могут привести к обострению хронических заболеваний, в том числе пневмонии, потере конечностей и даже смерти, рассказала врач травматолог-ортопед УЗ «25 городская детская поликлиника» Карина Штахура.
По словам медика, между этими двумя понятиями есть некоторые различия.
«При переохлаждении тело теряет тепло быстрее, чем его может произвести, вследствие чего возникает централизация кровообращения и спазм сосудов конечностей. А при обморожении происходит повреждение тканей организма под воздействием холода», — пояснила Карина Штахура.
Специалист предупредила, что особенно аккуратным в холодную погоду следует быть детям, людям пожилого возраста, с дистрофией и некоторыми гормональными расстройствами. Эти категории в первую очередь подвержены переохлаждению и обморожению.
Как избежать переохлаждения
Чтобы избежать этих состояний, медик рекомендует следовать некоторым простым правилам.
И прежде всего — подобрать правильную одежду и обувь. Одеваться необходимо тепло и многослойно, не выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант — варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки же из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают. Щеки и подбородок можно защитить шарфом.
Что касается обуви, то тесные ботинки и отсутствие стельки часто служат основной предпосылкой для появления обморожения. Необходимо позаботиться об обуви и тем, у кого часто потеют ноги.
«В сапоги нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные — они впитывают влагу, оставляя ноги сухими», — подчеркнула собеседница.
В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу специалист не рекомендует пользоваться увлажняющим кремом для лица и рук. Вместо него лучше открытые участки тела смазать специальным кремом, салом или животным маслом (но не растительным!).
Также не надо надевать на мороз металлические украшения, в том числе золотые и серебряные сережки, кольца. Металл остывает гораздо быстрее тела до низких температур, вследствие чего возможно его «прилипание» к коже с болевыми ощущениями и холодовыми травмами.
Старайтесь не носить тяжелые предметы — сумки, корзины, которые сдавливают сосуды рук, что способствует более быстрому замерзанию.
Также нельзя употреблять алкогольные напитки и курить. Опьянение вызывает большую потерю тепла, вызывая иллюзию согревания. А курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, что делает конечности более уязвимыми.
Чтобы уберечь себя от переохлаждения и обморожения, специалист рекомендует пить горячие напитки, хорошо питаться и двигаться.
Первая помощь
Врач рассказала, как действовать, если все-таки не удалось избежать переохлаждения или обморожения. Как только на прогулке вы почувствовали замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место — магазин, кафе, подъезд. Не следует снимать на морозе обувь с отмороженных ног — они распухнут, и вы не сможете снова ее надеть.
«При обморожении первой степени, можно согреть пальцы рук, спрятав их под подмышки. Если обморожен нос, тепла руки будет достаточно, чтобы согреть его, но при этом не растирать кожу. Не позволяйте согретому участку кожи замерзнуть снова. Чем чаще ткань замерзает и согревается, тем серьезнее может стать повреждение», — предупредила медик.
Если после оказания первой помощи состояние не улучшается или даже продолжает ухудшаться, то немедленно обратитесь за медицинской помощью, добавила врач.
Если же первая помощь при обморожении нужна другому человеку, то первым делом нужно доставить его в помещение и снять с него мокрую одежду. Затем следует накрыть пострадавшего теплым одеялом или другим утепляющим материалом, надеть носки, варежки и шапку, дать ему теплый напиток, накормить. Согревание должно происходить естественным путем.
Что нельзя делать при переохлаждении и обморожении?
Медик также рассказала, что ни в коем случае нельзя делать при переохлаждении и обморожении.
Так, не нагревайте пострадавшего слишком быстро, например, с помощью горячей ванны или обогревательных приборов. Нельзя растирать конечности ни руками, ни тем более спиртом. Это может привести к серьезным осложнениям, включая ожоги и повреждение кожи.