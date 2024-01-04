Пережить морозы: советы врача от переохлаждения и обморожения

И прежде всего — подобрать правильную одежду и обувь. Одеваться необходимо тепло и многослойно, не выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант — варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки же из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают. Щеки и подбородок можно защитить шарфом.