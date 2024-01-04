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Сервисом оплаты проезда при помощи биометрии воспользовались около 92 миллионов раз

Сервисом оплаты поездок в городском транспорте при помощи биометрии воспользовались около 92 миллионов раз. По словам заместителя Мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, российская платежная система по распознаванию лица доказала свою безопасность, надежность и популярность у пассажиров.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Наша система работает в метро, на МЦК, “Аэроэкспрессе” и речном транспорте, планируем внедрить ее в наземном транспорте и на МЦД. Нам важно сделать максимально доступным этот способ оплаты, чтобы москвичи могли совершать поездки без карт, кошельков, телефонов на всех видах городского транспорта. Продолжаем развивать цифровые пассажирские сервисы на основе отечественных технологий по поручению Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.

К системе подключились более 330 тысяч пользователей. Каждый будний день в метро по биометрии проходят около 150 тысяч раз. Кроме того, в городском транспорте к системе подключено свыше тысячи турникетов.

метро