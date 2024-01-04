Сервисом оплаты проезда при помощи биометрии воспользовались около 92 миллионов раз

«Наша система работает в метро, на МЦК, “Аэроэкспрессе” и речном транспорте, планируем внедрить ее в наземном транспорте и на МЦД. Нам важно сделать максимально доступным этот способ оплаты, чтобы москвичи могли совершать поездки без карт, кошельков, телефонов на всех видах городского транспорта. Продолжаем развивать цифровые пассажирские сервисы на основе отечественных технологий по поручению Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.