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В рождественскую ночь в Омской области установится спокойная погода с нюансами

Синоптики Обь-Иртышского УГМС обновили прогноз погоды, охватывающий в том числе рождественский период 2024 года. В частности, по мнению автора, в рождественскую ночь погодные условия после нескольких дней осадков и неослабевающего ветра придут в более спокойное состояние.
Сейчас в Ричмонде: +4° 4 м/с 81% 756 мм рт. ст. +5°
Дачники
Источник: Екатерина Романова

Ожидается, что ночью 7 января 2023 года будет преимущественно без осадков при восточном ветре порывами до 8 метров в секунду. Главным нюансом можно назвать температуру воздуха: она прогнозируется в диапазоне от 28 до 33 градусов мороза. В дневные часы местами на территории региона возможен небольшой снегопад с потеплением до −18…-23 градусов.

Стоит отметить, что на 5 января 2023 года синоптики Обь-Иртышского УГМС обещают снегопад, перемежающийся с мокрым снегом при ветре порывами до 15 метров в секунду, а ночью — метели. При этом воздух в течение дня прогреется от −15 в ночные часы до −1 в самый теплый промежуток дня.

Постепенное понижение температуры омичи, как предполагают специалисты, станут ощущать 6 января 2023 года. Ночью прогнозируется до 19 градусов мороза (местами до −25), тогда как днем — от 12 до 17 со знаком «минус». В прогнозе также присутствуют небольшой снег, местами метель.

* Прогноз носит предварительный характер и в дальнейшем может измениться.