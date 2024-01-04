В рождественскую ночь в Омской области установится спокойная погода с нюансами

Ожидается, что ночью 7 января 2023 года будет преимущественно без осадков при восточном ветре порывами до 8 метров в секунду. Главным нюансом можно назвать температуру воздуха: она прогнозируется в диапазоне от 28 до 33 градусов мороза. В дневные часы местами на территории региона возможен небольшой снегопад с потеплением до −18…-23 градусов.