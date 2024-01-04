Минус будет усиливаться: синоптики рассказали, какую погоду ждать на Рождество в Ростовской области

В Рождественский сочельник и на Рождество в Ростовскую область придут дожди с мокрым снегом, а также начнется постепенное понижение температур, которое из едва заметного минуса во второй декаде месяца превратится в Крещенские морозы.
ПОГОДА НА РОЖДЕСТВО В РЕГИОНЕ.
Синоптики Ростовского гидрометцентра уже с 4 января начали предупреждать о снежных осадках. Как уже было сказано, их вероятность сохранится также 5 и 6 января. Ненастно будет и в светлое, и в темное время суток.
5 января, кроме дождей и снега, обещают также гололедицу. На севере области снег может налипать на провода деревьев. Ветер будет южной четверти 6−11 м/с, временами 15−17 м/с. Ночью +2−7, в крайних северных районах до −1, днем +2−7, по югу до +10.
6 января будет примерно такая же погода, как за день до этого. Ветер прогнозируют западный и юго-западный 6−11 м/с, иногда 15−17 м/с. Ночью от 0 до +5 градусов, при прояснениях до −2, днем также от 0 до +5, а по югу до +10.
7 января днем по югу Ростовской области ожидается +6, ночью −1, без существенных осадков. По северу региона возможны небольшие осадки, днем +2, а ночью резкое понижение температуры до −10.
В последующие дни минус в дневные часы будет наблюдаться и в южных территориях Дона. В частности, в Ростове-на-Дону днем будет −6, ночью от −6 до −14 градусов.
ВО ВТОРОЙ ДЕКАДЕ ОЖИДАЮТСЯ МОРОЗЫ.
Ранее руководитель Ростовского гидрометцентра Елена Назарова рассказала, что примерно с 11 до 20 числа месяца может идти снег, средняя температура составит от −2 до −7, ночью при этом в отдельных районах возможны морозы до −13−18 градусов.
— Осадки в третьей декаде должны быть более интенсивными. Также сохранится вероятность снега и мокрого снега. По ночам от −4 до −9, при прояснениях — от −14 до −19. Днем столбики термометров, предположительно, установятся в районе от −3 до −8. В отдельные дни температура по югу будет повышаться до 0 и +3 градусов, — сообщила Елена Назарова.