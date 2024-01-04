Минус будет усиливаться: синоптики рассказали, какую погоду ждать на Рождество в Ростовской области

6 января будет примерно такая же погода, как за день до этого. Ветер прогнозируют западный и юго-западный 6−11 м/с, иногда 15−17 м/с. Ночью от 0 до +5 градусов, при прояснениях до −2, днем также от 0 до +5, а по югу до +10.