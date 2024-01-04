Ксения Собчак разделила чувства волгоградцев по поводу затопленного убежища

Журналист и радиоведущая Ксения Собчак, известная своими резкими высказываниями в адрес нерадивых чиновников, поделилась накануне в Telegram-канале «Кровавая барыня» историей волгоградцев, проживающих в многоэтажке на улице Гидростроителей, 2.
«Новый год — новый сезон вестника ЖКХ. В Волгограде в доме, который числится как укрытие, подвал уже пять дней затоплен канализацией», — возмущается общественный деятель.
Вход в подвал, внесенный в список помещений, которые могут использоваться как укрытия в случае ЧС, по словам жителей, по колено залит водой с 30 декабря. Никаких усилий по ее откачке не принимается. Между тем здесь находится электронная система современных лифтов Schindler, которыми оборудован дом.
Жители утверждают, что подвал дома открыт, а кто отвечает за обслуживание дома, они понять не могут. Сначала победителем конкурса по выбору новой управляющей компании назвали ООО «УК Экосити», а затем появились объявления, что за дом отвечает ООО «УК Агат». В канун Нового года в Волгограде из-за коммунальной аварии фекалиями залило улицу Землячки.