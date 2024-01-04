Ксения Собчак разделила чувства волгоградцев по поводу затопленного убежища

Жители утверждают, что подвал дома открыт, а кто отвечает за обслуживание дома, они понять не могут. Сначала победителем конкурса по выбору новой управляющей компании назвали ООО «УК Экосити», а затем появились объявления, что за дом отвечает ООО «УК Агат». В канун Нового года в Волгограде из-за коммунальной аварии фекалиями залило улицу Землячки.