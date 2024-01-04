Поезд по маршруту «Ташкент-Ангрен» временно прекращает работу

Как сообщила компания «Узбекистон темир йуллари», это связано с модернизацией железнодорожного участка на данном маршруте.
Компания не сообщила, сколько времени будут продолжаться работы по модернизации участка.
Напомним, что в праздничные дни компания запустила дополнительные поезда из Ташкента в Хиву, Самарканд и Карши. Кроме того, в дни зимних каникул железнодорожные билеты для студентов подешевели в два раза.
В 2024 году Узбекистан планирует закупить 6 высокоскоростных и 30 электропоездов дальнего следования для того, чтобы запустить регулярные рейсы между Ташкентом и областными центрами, а также между регионами республики.