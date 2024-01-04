Население Молдовы сокращается: в стране смертность превышает рождаемость

Молодые, энергичные люди бегут из страны в поисках лучшей доли, лишая Молдову будущего. При этом год от года растет смертность. И, как ни печально говорить об этом, — причины просты и понятны. Жизнь нам сокращают разрушенная система здравоохранения, отсутствие стабильности, постоянный стресс.