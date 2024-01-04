Население Молдовы сокращается: в стране смертность превышает рождаемость

Население Молдовы сокращается. Последние годы данные Нацбюро статистики отражают трагическую для страны ситуацию: смертность превышает рождаемость. Растет миграция. Ежегодно нас в стране становится меньше примерно на 40−50 тысяч человек.
В отсутствии экономической стабильности и ясных перспектив жители Молдовы перестают рожать. По сравнению с 2017 годом количество новорожденных снизилось примерно на 20%. Второй, а тем более третий или четвертый ребенок в современных семьях становятся большой редкостью.
Молодые, энергичные люди бегут из страны в поисках лучшей доли, лишая Молдову будущего. При этом год от года растет смертность. И, как ни печально говорить об этом, — причины просты и понятны. Жизнь нам сокращают разрушенная система здравоохранения, отсутствие стабильности, постоянный стресс.
Молдова стремительно движется к демографической катастрофе. Не замечать это уже не просто опасно — преступно. Необходимо срочно принимать меры. Поддерживать семьи, мотивировать молодых людей оставаться на Родине, повышать качество медицинской помощи.
И в первую очередь заниматься экономическим ростом. Надо работать на благо страны, а не заботься только о собственных интересах, господа из PAS и мадам Санду.