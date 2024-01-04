Вокруг Калининграда продолжат строить Северный обход

Региональные министерства и ведомства продолжают отчитываться о работе, проделанной в минувшем году, а также обнародуют планы на будущее.
Так, в мининфраструктуры заверили, что после открытия технического движения по новой транспортной развязке на Советском проспекте, которая является частью Северного обхода, строительство последнего продолжится. В перспективе доведут до ума участок от пресловутой развязки на Советском до проспекта Победы с обустройством там еще одной развязки. Оба объекта включены в нацпроект «Безопасные качественные дороги».
К слову, в рамках названного нацпроекта в прошлом году полностью завершились работы на участках 14 областных дорог (приведено в нормативное состояние 220 км), было отремонтировано 15 мостов. Кроме того, продолжается строительство дублета двухъярусного моста в Калининграде.