Снова «плюс» и слякоть: какая погода будет в Волгограде и области 5 января

Настоящая зимняя погода продержалась в Волгограде всего день. Выпавший в четверг снег растает в пятницу. 5 января в Волгоградской области прогнозируются осадки, туман, а температура воздуха будет выше ноля.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, по области в пятницу пойдут снег, мокрый снег и дождь. В отдельных районах прогнозируют туман, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица. Южный ветер подует со скоростью 6−11 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы будет 0…+5º, в отдельных северных районах −7…-12º, в дневные часы +2…+7º, по северу региона 0…-5º.
В Волгограде 5 января мокрый снег ожидается ночью, а днем дождь. Временами будет туман. На дорогах стоит ждать гололедицу. Столбики термометров будут показывать 0…-2º ночью и +2…+4º днем.