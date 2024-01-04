Снова «плюс» и слякоть: какая погода будет в Волгограде и области 5 января

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, по области в пятницу пойдут снег, мокрый снег и дождь. В отдельных районах прогнозируют туман, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица. Южный ветер подует со скоростью 6−11 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы будет 0…+5º, в отдельных северных районах −7…-12º, в дневные часы +2…+7º, по северу региона 0…-5º.