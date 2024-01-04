Кому противопоказана баня — врач

«Сердце пьяного человека уже нагружено. При распаде спирта выделяется огромное количество энергии, и ее надо куда-то деть, от нее надо избавиться, она лишняя. Чтобы алкоголь “сжечь”, сердцу приходится очень много работать. То есть вы тяпнули стопку водки, сердце работает, а вы еще и в баню пошли, то есть вы ему (сердцу, — ред.) говорите: давай сейчас мы тебе еще температуры добавим, еще жары. Это опасно, пьяному человеку в парную лучше не заходить», — подчеркнул врач.