Умер актер Константин Желдин

«Я об этом узнал из театра “Около”, где он работал в последние годы… Желдин был замечательным артистом, работал со многими великими режиссерами, не только с Погребничко, но и на Бронной, у Эфроса, и у Гончарова, когда он работал в Театре на Малой Бронной, и на Таганке», — рассказал РИА Новости Заславский.