Умер актер Константин Желдин

«Умер Константин Желдин, один из старейших актёров России, до последних дней выходивший на сцену театра ОКОЛО», — написал Заславский.
Он отметил, что Желдин несмотря на возраст был востребован как актер и не уходил из профессии.
«Я об этом узнал из театра “Около”, где он работал в последние годы… Желдин был замечательным артистом, работал со многими великими режиссерами, не только с Погребничко, но и на Бронной, у Эфроса, и у Гончарова, когда он работал в Театре на Малой Бронной, и на Таганке», — рассказал РИА Новости Заславский.
Желдин родился в 1933 году в Москве, в 1961 году окончил училище имени Щукина.
Желдин работал в «Театре на М. Бронной» у режиссера Андрея Гончарова в 1962—1963 годах, затем с 1966 по 2000 год — «Театр на Таганке». С 2001 года служил в Театре «Около дома Станиславского» у режиссера Юрия Погребничко. Желдин известен по ролям второго плана в многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны», телесериале «Ликвидация», а также «Брат 2», «Исаев», «Адъютант его превосходительства».