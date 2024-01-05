В Литве допустили возможность отказа от русских школ

«Мы понимаем, что дети растут разделенными и им сложнее интегрироваться в Литве. Мне кажется, всем будет лучше, если в будущем не будет школ для русского меньшинства», — заявил глава Миноборазования Литвы. По его словам, в настоящее время власти страны оценивают правовую базу.