Что можно и нельзя делать в Федулов день 5 января, когда узнают про холод в июле

Запрещено оставлять без присмотра домашнюю скотину, так как темные силы могут ей навредить 5 января. Не рекомендуется проводить уборку в доме. Это связано с тем, что можно потревожить Домового. Нельзя пользоваться острыми предметами. Согласно приметам, полученная рана, может заживать на протяжении года. А еще не следует рассказывать посторонним о своем сокровенном желании — оно не сбудется.