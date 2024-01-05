Что можно и нельзя делать в Федулов день 5 января, когда узнают про холод в июле

Православная церковь 5 января вспоминает священномученика Федула. В народе отмечают Федулов день. Есть еще одно название — Зимний.
Что нельзя делать 5 января
Запрещено оставлять без присмотра домашнюю скотину, так как темные силы могут ей навредить 5 января. Не рекомендуется проводить уборку в доме. Это связано с тем, что можно потревожить Домового. Нельзя пользоваться острыми предметами. Согласно приметам, полученная рана, может заживать на протяжении года. А еще не следует рассказывать посторонним о своем сокровенном желании — оно не сбудется.
Что можно делать 5 января
В Федулов день было принято уделять много времени домашним животным. Так, предки кормили скотину и специально для нее выпекали сладкое печенье в форме животных и птиц. Кроме того, 5 января является последним днем приготовления к празднику Рождества Христова, которое православные будут отмечать 7 января.
Согласно приметам, снег, который идет 5 января, и ветер, указывают на холодный и дождливый июль. Ветреная погода обещает хороший урожай. В том случае, если куры ведут себя беспокойно, то ждали метель.