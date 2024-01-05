Финансист рассказала, сколько нужно работать для выхода на пенсию

Выйти на пенсию раньше смогут те, кто досрочно накопил длительный трудовой стаж (42 года для мужчин, 37 лет для женщин), безработные по независящим от них причинам предпенсионеры, многодетные матери, а также люди с «северным» стажем и работники вредных производств. Но и им для этого нужны определенные условия, заключила Финогенова.