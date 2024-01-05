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Финансист рассказала, сколько нужно работать для выхода на пенсию

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Для выхода на пенсию нужно выполнить три обязательных условия — достичь пенсионного возраста, иметь минимальный стаж работы и нужное количество пенсионных баллов, рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Рубль
Источник: Reuters

Она напомнила, что в 2024 году возраста выхода на пенсию достигнут мужчины 1961 года рождения (им исполнится 63 года) и женщины 1966 года рождения (58 лет). Минимальный стаж работы с этого года — 15 лет, при этом нужно накопить 28,2 пенсионных балла.

Выйти на пенсию раньше смогут те, кто досрочно накопил длительный трудовой стаж (42 года для мужчин, 37 лет для женщин), безработные по независящим от них причинам предпенсионеры, многодетные матери, а также люди с «северным» стажем и работники вредных производств. Но и им для этого нужны определенные условия, заключила Финогенова.