Финансист рассказала, сколько нужно работать для выхода на пенсию

Она напомнила, что в 2024 году возраста выхода на пенсию достигнут мужчины 1961 года рождения (им исполнится 63 года) и женщины 1966 года рождения (58 лет). Минимальный стаж работы с этого года — 15 лет, при этом нужно накопить 28,2 пенсионных балла.
Выйти на пенсию раньше смогут те, кто досрочно накопил длительный трудовой стаж (42 года для мужчин, 37 лет для женщин), безработные по независящим от них причинам предпенсионеры, многодетные матери, а также люди с «северным» стажем и работники вредных производств. Но и им для этого нужны определенные условия, заключила Финогенова.