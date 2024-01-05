На сколько вырастут пенсии в Иркутской области с января 2024 года?

В Приангарье таковых — 481 тысяча, сообщили irk.aif.ru в Отделении Соцфонда по Иркутской области.
С нового года размер страховой пенсии в регионе составит в среднем 22 511 рублей. Это на 1570 рублей, или 7,5% больше, чем было в прошлом году. У многих пенсионное обеспечение гораздо более скудное. Однако менее величины прожиточного минимума пенсионера (13 105 рублей в 2023-м) никто не получал.
По данным Минсоцразвития региона, в Иркутской области свыше 100 тысяч получателей пенсии на уровне прожиточного минимума. Из областного бюджета им начисляется так называемая региональная социальная доплата до величины прожиточного минимума. Пенсии в этом случае фактически растут на тот уровень, на который повышается прожиточный минимум. С января 2024 года его подняли до 14 087 рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель областного правительства Константин Зайцев. Таким образом, для этой 100-тысячной категории пенсионеров с нового года произойдёт фиксированное увеличение пенсии на 982 рубля — ровно настолько, насколько подняли прожиточный минимум.
Изменится и минимальный размер начисленной страховой пенсии у тех жителей Приангарья, которые выйдут на заслуженный отдых в новом году. Ещё в декабре минимальная начисленная пенсия, по данным Соцфонда, была 10 760 рублей, а после боя новогодних курантов станет 11 866 рублей. Это меньше установленного прожиточного минимума пенсионера. Таким получателям в Иркутской области вместе с назначением пенсии оформят и региональную социальную доплату до уровня прожиточного минимума, чтобы в конечном итоге размер пенсионного обеспечения был не ниже 14 087 рублей.