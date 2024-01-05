На сколько вырастут пенсии в Иркутской области с января 2024 года?

Изменится и минимальный размер начисленной страховой пенсии у тех жителей Приангарья, которые выйдут на заслуженный отдых в новом году. Ещё в декабре минимальная начисленная пенсия, по данным Соцфонда, была 10 760 рублей, а после боя новогодних курантов станет 11 866 рублей. Это меньше установленного прожиточного минимума пенсионера. Таким получателям в Иркутской области вместе с назначением пенсии оформят и региональную социальную доплату до уровня прожиточного минимума, чтобы в конечном итоге размер пенсионного обеспечения был не ниже 14 087 рублей.