Потеплеет ли к празднику? Узнали, какой будет погода на Рождество 2024 в Иркутске

Новогодние выходные в Приангарье продолжаются и сибиряков ждет еще один праздник — Рождество Христово. Многие захотят в этот день пойти в храм на ночное богослужение, кто-то планирует 7 января прогуляться по новогодним местам, покататься с горок, на коньках или выбраться за город. Во всех этих случаях лучше заранее узнать, какой будет погода на Рождество 2024 в Иркутске. КП-Иркутск спросила у метеорологов.
Погода на Рождество-2024 в Иркутске
До Рождества в столице Приангарья ожидается холодная погода. Наверняка, все заметили, что в областном центре похолодало к вечеру 4 января. Всему виной северо-западный ветер. Он пригнал в регион холодные массы воздуха, которые планируют задержаться. Так, в Иркутске 5 января утром до −22 градусов, а днем −16…-18 градусов. Об этом сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра. Специалисты также отметили, что скорость северо-западного ветра днем в пятницу уменьшится до 4−9 м/с.
В ночь на 6 января столбики уличных термометров опустятся, по данным Гидрометцентра России, до −26. Но уже днем в субботу небесная канцелярия обещает облачную с прояснениями погоду и до −11. Так в регионе начнется потепление. Ночные службы на Рождество в Иркутске начинаются в ночь с 6 на 7 января и погода сделает подарок к празднику — комфортные −15 градусов, никаких осадков и ветер до 4 м/с. Погода на Рождество 2024 в Иркутске днем 7 января окажется еще теплее: до −9 градусов. Также в воскресенье синоптики прогнозирует временами небольшой снег.
НА ЗАМЕТКУ!
Куда сходить на Рождественскую службу
Не в каждом храме города проведут ночное праздничное богослужение. О том, получится ли попасть в полночь в ближайшую с вашим домом церковь, лучше узнать заранее: прийти накануне и спросить у священников или в церковной лавке.
Уже известно, что ночью точно будут служить в Богоявленском кафедральном соборе. Он находится на улице Сухэ-Батора у самой Нижней Набережной. Там, как сообщили в Иркутской епархии, в полночь 7 января ночную Божественную литургию возглавит сам митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан.
Однако, если возможности прийти в храм ночью нет, не переживайте. Во всех церквях города состоятся праздничные богослужения утром 7 числа.