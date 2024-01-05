Потеплеет ли к празднику? Узнали, какой будет погода на Рождество 2024 в Иркутске

В ночь на 6 января столбики уличных термометров опустятся, по данным Гидрометцентра России, до −26. Но уже днем в субботу небесная канцелярия обещает облачную с прояснениями погоду и до −11. Так в регионе начнется потепление. Ночные службы на Рождество в Иркутске начинаются в ночь с 6 на 7 января и погода сделает подарок к празднику — комфортные −15 градусов, никаких осадков и ветер до 4 м/с. Погода на Рождество 2024 в Иркутске днем 7 января окажется еще теплее: до −9 градусов. Также в воскресенье синоптики прогнозирует временами небольшой снег.