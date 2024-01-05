Снежный циклон обрушился на Хабаровский край

Снегопады пройдут в Хабаровске, а также в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Хабаровском, Нанайском, Советско-Гаванском и Ванинском районах. На дорогах возможен гололёд и снежный накат. Стихия может спровоцировать аварии на коммунальных объектах, повышается риск ДТП и несчастных случаев в природной среде.