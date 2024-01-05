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Снежный циклон обрушился на Хабаровский край

МЧС опубликовало штормовое предупреждение.
Сейчас в Ричмонде: +2° 5 м/с 51% 764 мм рт. ст. +7°
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Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае ожидается снежный циклон в южных и центральных частях региона. Штормовое предупреждение опубликовала пресс-служба краевого управления МЧС.

Снегопады пройдут в Хабаровске, а также в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Хабаровском, Нанайском, Советско-Гаванском и Ванинском районах. На дорогах возможен гололёд и снежный накат. Стихия может спровоцировать аварии на коммунальных объектах, повышается риск ДТП и несчастных случаев в природной среде.

«Главам муниципальных образований направлены рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на происшествия», — прокомментировали в ведомстве.

Жителей муниципалитетов, по котором ударит стихия, просят соблюдать меры безопасности. Пешеходам необходимо соблюдать осторожность при переходе дорог, а водителям — соблюдать ПДД и выбирать безопасную скорость при движении. Туристам советуют прервать маршрут и переждать непогоду в безопасном месте. Не рекомендовано посещать леса и водные объекты.