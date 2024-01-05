Жители столицы Приморья хотят получать в 2024 году 127 тысяч рублей в месяц

Во Владивостоке работающие люди хотят получать в месяц 127 тысяч рублей. Это одни из самых высоких ожиданий по росту зарплат в наступившем году в России. В среднем по стране, идеальная зарплата на 12 тысяч рублей меньше.
По данным Финансового университета при правительстве России, высокие зарплатные ожидания отмечаются во Владивостоке, Волгограде, Рязани, Казани, Новокузнецке. Москва в этом списке только на шестом месте.
Как сообщает директор института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец, к зиме ситуация в экономике страны в целом стабилизировалась. Теперь те, кто ищет работу, минимальной зарплатой считают 115 тысяч рублей.
В 2024 году индексации зарплаты государственным служащим регионе не предполагается. Такое решение приняло Законодательное собрание Приморского края.
Добавим, что с 1 января 2024 году минимальный размер оплаты труда в Приморье установлен на уровне 19 242 рубля плюс районные коэффициенты и надбавки. При этом прожиточный минимум в крае сейчас составляет для работающего человека 20 044 рубля. Для пенсионеров — 15,8 тысяч, для детей 18,3 тысячи.