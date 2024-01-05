Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Жители столицы Приморья хотят получать в 2024 году 127 тысяч рублей в месяц

Это одни из самых высоких ожиданий по идеальной зарплате в стране в наступившем году.
Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке работающие люди хотят получать в месяц 127 тысяч рублей. Это одни из самых высоких ожиданий по росту зарплат в наступившем году в России. В среднем по стране, идеальная зарплата на 12 тысяч рублей меньше.

По данным Финансового университета при правительстве России, высокие зарплатные ожидания отмечаются во Владивостоке, Волгограде, Рязани, Казани, Новокузнецке. Москва в этом списке только на шестом месте.

Как сообщает директор института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец, к зиме ситуация в экономике страны в целом стабилизировалась. Теперь те, кто ищет работу, минимальной зарплатой считают 115 тысяч рублей.

Напомним, что по официальным данным Приморскстата, на конец 2023 года, средняя зарплата во Владивостоке составляла чуть больше 91 тысячи рублей. По Приморскому краю — около 66 тысяч.

В 2024 году индексации зарплаты государственным служащим регионе не предполагается. Такое решение приняло Законодательное собрание Приморского края.

Добавим, что с 1 января 2024 году минимальный размер оплаты труда в Приморье установлен на уровне 19 242 рубля плюс районные коэффициенты и надбавки. При этом прожиточный минимум в крае сейчас составляет для работающего человека 20 044 рубля. Для пенсионеров — 15,8 тысяч, для детей 18,3 тысячи.