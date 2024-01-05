Сохраняем тепло в одежде даже в — 40: эти 5 хитростей блокируют холод даже в лютый мороз

1. Пространство между слоями одежды: Один из распространенных мифов заключается в том, что зимняя одежда должна быть плотно прилегающей к телу. На самом деле, если между слоями одежды есть небольшое пространство, это помогает лучше сохранять тепло и обеспечивает свободу движений, пишет sport-express.ru.