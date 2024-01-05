Сохраняем тепло в одежде даже в — 40: эти 5 хитростей блокируют холод даже в лютый мороз

Ошибочные представления о том, как должна выглядеть зимняя одежда, могут привести к переохлаждению и заболеваниям. Давайте разберемся, на что следует обратить внимание и как правильно одеваться зимой, чтобы не мерзнуть.
1. Пространство между слоями одежды: Один из распространенных мифов заключается в том, что зимняя одежда должна быть плотно прилегающей к телу. На самом деле, если между слоями одежды есть небольшое пространство, это помогает лучше сохранять тепло и обеспечивает свободу движений, пишет sport-express.ru.
2. Критерии выбора одежды: Необходимо учитывать три основных направления: тепло, защиту от влаги и от ветра. Поэтому при выборе одежды стоит обращать внимание не только на процент утеплителя, но и на наличие удобного воротника, капюшона и водонепроницаемость материала.
4. Зимняя обувь: Натуральная кожа остается наилучшим материалом для зимней обуви, так как она обеспечивает хорошую посадку на ноге, пропускает воздух и сохраняет тепло.
5. Количество слоев одежды: Играет важную роль в сохранении тепла. Чем больше воздушных прослоек между предметами одежды, тем теплее вам будет. На выбор количества слоев влияет температура и влажность окружающей среды. Определенные комбинации слоев подходят для разных условий, поэтому важно выбирать одежду в зависимости от конкретной ситуации.
Следуя этим рекомендациям и одеваясь по погоде, вы сможете сохранить тепло и комфорт в холодное время года, предотвращая переохлаждение и заболевания.