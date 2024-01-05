Волгоградцам рассказали, как ухаживать за кожей зимой

Специалисты регуправления Роспотребнадзора дали несколько рекомендаций, как сохранить кожу здоровой в зимнее время года.
Так, зимой в первую очередь необходимо снизить продолжительность водных процедур с горячей водой, так как та провоцирует разрушение защитного жирового слоя.
После ванны или душа лицо нужно осторожно промокнуть полотенцем, собирая влагу, однако ни в коем случае не тереть агрессивно. После этого лучше нанести увлажняющее средство с церамидами, линолевой кислотой или диметиконом.
В комнате специалисты рекомендуют поддерживать влажность свыше 40% с помощью увлажнителя воздуха.
Также в морозы следует носить первым слоем одежду из шелка или хлопка, на руки надевать варежки или перчатки и соблюдать питьевой режим.