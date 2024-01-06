В Хабаровской епархии и МЧС поделились фотографиями крестного хода к часовне мученика Виктора

Спасатели заранее разведали безопасный для прохода нескольких сотен человек путь и отметили его вешками. Пограничники — дали разрешение и поддержали молящихся. Как рассказали в епархии к шествию могли присоединиться все желающие, до Казакевичево их довез специальный автобус. Сотрудники МЧС — сопровождали по льду и следили чтобы обошлось без травм на скользкой поверхности.
«Крестный ход — это, прежде всего, совместное священнодействие. Сегодняшняя молитва была о том, чтобы в наступившем году Господь даровал нам мир и победу нашему оружию, нашему воинству. Очень радостно, что сегодня, несмотря на мороз, нам удалось всем вместе собраться и засвидетельствовать истинность нашей веры Православной», — отметил иеромонах Николай (Белозеров), секретарь Хабаровской епархии.
Также в епархии напомнили что шествия к часовне на Большом Уссурийском возобновились два года назад и проводятся два раза в год — зимой и летом.