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В Хабаровской епархии и МЧС поделились фотографиями крестного хода к часовне мученика Виктора

В Хабаровской епархии и региональном МЧС поделились фотографиями крестного хода, который совершили верующие Хабаровска к храму-часовне мученика воина Виктора. Часовня находится на Большом Уссурийском острове и кратчайший путь к ней пролегает из села Казакевичево по льду реки Уссури.
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Спасатели заранее разведали безопасный для прохода нескольких сотен человек путь и отметили его вешками. Пограничники — дали разрешение и поддержали молящихся. Как рассказали в епархии к шествию могли присоединиться все желающие, до Казакевичево их довез специальный автобус. Сотрудники МЧС — сопровождали по льду и следили чтобы обошлось без травм на скользкой поверхности.

«Крестный ход — это, прежде всего, совместное священнодействие. Сегодняшняя молитва была о том, чтобы в наступившем году Господь даровал нам мир и победу нашему оружию, нашему воинству. Очень радостно, что сегодня, несмотря на мороз, нам удалось всем вместе собраться и засвидетельствовать истинность нашей веры Православной», — отметил иеромонах Николай (Белозеров), секретарь Хабаровской епархии.

Также в епархии напомнили что шествия к часовне на Большом Уссурийском возобновились два года назад и проводятся два раза в год — зимой и летом.

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