В Хабаровской епархии и МЧС поделились фотографиями крестного хода к часовне мученика Виктора

«Крестный ход — это, прежде всего, совместное священнодействие. Сегодняшняя молитва была о том, чтобы в наступившем году Господь даровал нам мир и победу нашему оружию, нашему воинству. Очень радостно, что сегодня, несмотря на мороз, нам удалось всем вместе собраться и засвидетельствовать истинность нашей веры Православной», — отметил иеромонах Николай (Белозеров), секретарь Хабаровской епархии.