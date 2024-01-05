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В Башкирии на Рождество похолодает до −30 градусов

Днем столбик термометра будет подниматься до значений −15… −17 градусов.
Сейчас в Ричмонде: -1° 3 м/с 59% 765 мм рт. ст. +3°
Зима
Источник: РИА "Новости"

В Башкирии похолодает до — 30 градусов. Днем столбик термометра будет подниматься до значений —15 −17 градусов.

По прогнозам синоптиков, к Рождеству снегопады в республике сменятся морозами.

Так, 5 января осадки уже маловероятны, небольшой снег возможен лишь местами. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха днем до −13,-18°, по югу до −8°.

6 января пройдет без существенных осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью −25,-30°, по югу республики −15,-20°, днем −17,-22°, по югу −7,-12°.

7 Января снег возможен только ночью. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью −22,-27°, по югу −12,-17°, днем −3,-8°, местами до −13°.