В Башкирии на Рождество похолодает до −30 градусов

В Башкирии похолодает до — 30 градусов. Днем столбик термометра будет подниматься до значений —15 −17 градусов.
По прогнозам синоптиков, к Рождеству снегопады в республике сменятся морозами.
Так, 5 января осадки уже маловероятны, небольшой снег возможен лишь местами. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха днем до −13,-18°, по югу до −8°.
6 января пройдет без существенных осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью −25,-30°, по югу республики −15,-20°, днем −17,-22°, по югу −7,-12°.
7 Января снег возможен только ночью. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью −22,-27°, по югу −12,-17°, днем −3,-8°, местами до −13°.