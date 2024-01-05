После оттепели до −2 в Новосибирске ударят рождественские морозы

Уже в воскресенье, 7 января, верующие будут отмечать один из главных праздников — Рождество. Вот только погода в Новосибирске на Рождество 7 января 2024 не порадует новосибирцев: по крайней мере, таков прогноз синоптиков.
Как сообщает портал «Яндекс», если днем 6 января будет −2 градуса, то в Рождество днем столбик термометра покажет −15 градусов. Аночью похолодает до −16.
У сайта «Гисметео» немного другой прогноз: днем 7 января в Новосибирске будет −12 градусов, а ночью температура опустится до −17 градусов.