В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Прогноз погоды на 5 января

В пятницу синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, на большей части территории страны пройдут снег, мокрый снег, на юге — снег с дождем. Местами возможно налипание мокрого снега, на северо-востоке — метель, сообщили в Белгидромете.



Прогноз по регионам: