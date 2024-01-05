В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Прогноз погоды на 5 января

В пятницу синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, на большей части территории страны пройдут снег, мокрый снег, на юге — снег с дождем. Местами возможно налипание мокрого снега, на северо-востоке — метель, сообщили в Белгидромете.
Прогноз по регионам:
Минск. Преимущественно облачно. Временами небольшой снег (вероятность осадков 60−70%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −7..-9°C. Ветер переменный, 5−10 м/с.
Брест. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −2..-4°C. Ветер переменный, 5−10 м/с. Порывы до 5−10 м/с.
Витебск. Преобладание облачной погоды. Временами снег (вероятность осадков 80−90%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −10..-12°C. Ветер переменный, 5−10 м/с.
Гомель. Преобладание облачной погоды. Временами осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 70−80%). Слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений 5−10 м/с. Температура воздуха −2..-4°C. Ветер переменный, 5−10 м/с.
Гродно. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −4..-6°C. Ветер переменный, 5−10 м/с.
Могилев. Преобладание облачной погоды. Временами снег (вероятность осадков 80−90%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −8..-10°C. Ветер переменный, 5−10 м/с.