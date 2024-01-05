В России разрабатывают порядок использования домофонов для оповещения населения о ЧС

В МЧС пояснили, что для некоторых домофонных систем в многоквартирных домах в настоящее время существует техническая возможность их сопряжения с системами оповещения населения. «В силу действующего законодательства органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления муниципальных образований, наделенные полномочиями по созданию систем оповещения населения, принимают решения по использованию различных технических решений в целях оповещения населения», — сказали в ведомстве.