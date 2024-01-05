Население Омской области могут эвакуировать из-за косуль

Из документа стало известно, что специалисты Главного управления ветеринарии Омской области будут помогать с отловом косуль, регионального минприроды — организуют подкормку в местах их массовых скоплений, а также займутся утилизацией трупов, минсельхоза — обеспечат ведомство кормами, минтранса и полиции — будут следить за безопасностью на дорогах, областного МЧС — спасать попавших в беду диких животных.