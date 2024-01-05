Население Омской области могут эвакуировать из-за косуль

Власти региона готовы пойти на радикальные меры.
Из-за миграции косуль власти Омской области пошла на радикальные меры — ввели режим повышенной готовности. С 29 декабря он действует на территории областного центра, а также Омского, Азовского, Исилькульского, Любинского, Марьяновского и Москаленского районов.
В распоряжении за подписью и.о. губернатора Дмитрия Ушакова отмечается, что «решение принято в связи с возникновением на территории Омской области негативно влияющей на функционирование объектов транспортной инфраструктуры и безопасность дорожного движения активной миграции косули сибирской, в целях проведения мероприятий, направленных на уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных дорожно-транспортными происшествиями, нарушением производственных процессов, а также возникновением особо опасных болезней животных».
Из документа стало известно, что специалисты Главного управления ветеринарии Омской области будут помогать с отловом косуль, регионального минприроды — организуют подкормку в местах их массовых скоплений, а также займутся утилизацией трупов, минсельхоза — обеспечат ведомство кормами, минтранса и полиции — будут следить за безопасностью на дорогах, областного МЧС — спасать попавших в беду диких животных.
Напомним, копытные заполонили улицы городов и поселков Омской области в начале декабря. Специалисты минприроды объяснили активную миграцию животных поиском пропитания. Сообщить о травмированных косулях следует по телефону: 8−913−612−37−09. Самостоятельно помогать им не рекомендуют: «бэмбики» в состоянии стресса становятся агрессивными.
Ранее сообщалось, что косули разгуливали по замерзшему Иртышу у гостиницы «Амакс» в Омске, а замминистра экологии по региону рассказал, что копытные из Омска уйдут в феврале.