В Новосибирске несколько 14-летних девочек родили первенцев в 2023 году

ЗАГС Новосибирской области опубликовал статистику по рождаемости в 2023 году. В прошлом году на свет появились 24231 ребенок. Возраст мам варьируется от 14 до 50 лет.
Чаще всего дети рождались у 31-летних женщин: они родили 1408 малышей. У 30-летних женщин родилось 1345 детей. Следом идут молодые матери 28, 33 и 34 лет. В прошлом году несколько 14-летних девочек впервые стали мамами. Самыми возрастными роженицами стали женщины в возрасте 49−50 лет. Для некоторых их дети стали первенцами.
С января по октябрь 2023 года в НСО зарегистрировали брак более 16 тысяч пар, а количество разводов составило 11707.
Напомним, в Новосибирске 21-летняя жительница района родила тройню.