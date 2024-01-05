В Новосибирске несколько 14-летних девочек родили первенцев в 2023 году

Чаще всего дети рождались у 31-летних женщин: они родили 1408 малышей. У 30-летних женщин родилось 1345 детей. Следом идут молодые матери 28, 33 и 34 лет. В прошлом году несколько 14-летних девочек впервые стали мамами. Самыми возрастными роженицами стали женщины в возрасте 49−50 лет. Для некоторых их дети стали первенцами.