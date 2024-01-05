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В выходные в Перми наступят аномальные заморозки

С 5 по 7 января в Перми прогнозируют сильные заморозки. Об этом метеорологи рассказали в telegram-канале Пермского ЦГМС.
Сейчас в Ричмонде: -1° 3 м/с 59% 765 мм рт. ст. +3°
Зима
Источник: РИА "Новости"

«5−7 января аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 8—16ºС ниже климатической нормы. По предварительному прогнозу, такая погода сохранится до конца первой декады января», — сказано в сообщении.

Уточняется, что 5 января температура воздуха в Перми будет −22…-20 градусов, в субботу, 6 января днем — до −23 градусов, ночью — до −31 градуса. В воскресенье, 7 января, днем столбик термометра опустится до −19 градусов, ночью — до −27 градусов.

Ранее пермское МЧС предупредило об опасности из-за сильных морозов. Жителям региона быть осторожными и стараться не выходить в морозы на улицу и не отпускать детей на прогулки.