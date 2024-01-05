В выходные в Перми наступят аномальные заморозки

Уточняется, что 5 января температура воздуха в Перми будет −22…-20 градусов, в субботу, 6 января днем — до −23 градусов, ночью — до −31 градуса. В воскресенье, 7 января, днем столбик термометра опустится до −19 градусов, ночью — до −27 градусов.