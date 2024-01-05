В выходные в Перми наступят аномальные заморозки

«5−7 января аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 8—16ºС ниже климатической нормы. По предварительному прогнозу, такая погода сохранится до конца первой декады января», — сказано в сообщении.
Уточняется, что 5 января температура воздуха в Перми будет −22…-20 градусов, в субботу, 6 января днем — до −23 градусов, ночью — до −31 градуса. В воскресенье, 7 января, днем столбик термометра опустится до −19 градусов, ночью — до −27 градусов.
Ранее пермское МЧС предупредило об опасности из-за сильных морозов. Жителям региона быть осторожными и стараться не выходить в морозы на улицу и не отпускать детей на прогулки.