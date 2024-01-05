Строительство Ленинградского моста в Омске выполнено на 70%

На одной из главных строек Омска — Ленинградском мосту, работы ведутся в ежедневном режиме. Сегодня готовность объекта, реконструируемого по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», составляет 70%. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.
Мост планируется ввести в эксплуатацию до конца мая 2024 года.
Ранее мы писали, что после завершения работ на Ленинградском мосту в Омске приступят к ремонту моста у Телецентра — имени 60-летия ВЛКСМ. Строительство продолжится до конца 2025 года.