Строительство Ленинградского моста в Омске выполнено на 70%

На одной из главных строек Омска — Ленинградском мосту, работы ведутся в ежедневном режиме. Сегодня готовность объекта, реконструируемого по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», составляет 70%. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.