В Петербурге впервые за последние пять лет откроют новую станцию метрополитена

Совокупная протяженность эксплуатационного пути четвертой линии от станции «Дыбенко» до станции «Горный институт» составит 14,8 км. В декабре 2018 года власти города сообщили, что планируют сократить отставание от сроков строительства станции, которую должны были открыть в октябре 2019 года. Тогда, по прогнозам комитета по развитию транспортной инфраструктуры, объект должен был начать функционировать в 2021 году, однако этого так и не произошло. Позднее сроки открытия переносились еще несколько раз: сначала на 2022 год, а затем по допсоглашению контракт на строительство продлили до июля 2023 года. Но в 2021 году срок завершения работ снова был передвинут — на декабрь 2024 года.