Жителей Кузбасса развезут по домам после ночных рождественских богослужений

Так, после завершения ночной службы в Знаменском кафедральном соборе 7 января в 03:00, кемеровчане смогут добраться домой на спецтранспорте с аншлагами по двум маршрутам. Доехать можно будет в Ленинский район и на ФПК. Работать будут и трамваи № 1 и № 5. Подробно узнать о спецрейсах можно по телефону 8 (3842) 57−46−57.