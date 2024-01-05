Жителей Кузбасса развезут по домам после ночных рождественских богослужений

В рождественскую ночь в главных городах Кузбасса будет работать общественный транспорт. Специальные автобусы, которые развезут жителей после богослужений, запустят в Кемерове и Новокузнецке. Об этом сообщили городские власти.
Так, после завершения ночной службы в Знаменском кафедральном соборе 7 января в 03:00, кемеровчане смогут добраться домой на спецтранспорте с аншлагами по двум маршрутам. Доехать можно будет в Ленинский район и на ФПК. Работать будут и трамваи № 1 и № 5. Подробно узнать о спецрейсах можно по телефону 8 (3842) 57−46−57.
В Новокузнецке добраться в Спасо-Преображенский собор и Храм Рождества Христова можно будет на общественном транспорте и двух дополнительных автобусах, которые будут следовать по маршрутам: вокзал — Храм Михаила (отправление в 23:15); Космонавтов — Храм святого пророка Ильи (отправление в 23:15).
Вернуться домой после завершения службы жители города смогут по спецмаршрутам: Храм Архистратига Михаила— Вокзал — Лыжная база; Спасо-Преображенский кафедральный собор — Вокзал; Спасо-Преображенский кафедральный собор— Ярославская; Храм Рождества Христова— Вокзал; Храм святого пророка Илии (село Ильинка) — улица Авиаторов — Космонавтов.